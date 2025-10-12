मावळात आरक्षण सोडत आज जाहीर होणार
तळेगाव दाभाडे, ता. १२ : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची धामधूम मावळात सुरू झाली आहे. सोमवारी (ता. १३) गण आणि गटांच्या आरक्षण सोडतीची घोषणा होणार आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
काही इच्छुकांनी आपल्या मतदारसंघाचे आरक्षण कायम राहावे यासाठी देवदेवतांना साकडे घातले आहे. तालुक्यात पंचायत समितीचे दहा गण आणि जिल्हा परिषदेचे पाच गट आहेत. या गण-गटांची प्रभागरचना, तसेच पंचायत समितीच्या सभापतिपद आणि जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची सोडत याआधीच पार पडली आहे. गण आणि गटांचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच निवडणुकीला खरी सुरवात होईल.
गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक इच्छुकांनी आपल्या मतदारसंघात जनसंपर्क, कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. काहींनी प्रचारासाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. आरक्षण अनुकूल लागले नाही तर त्यांचे सर्व परिश्रम वाया जाण्याची शक्यता आहे. काहींनी आरक्षण निश्चित होईपर्यंत खर्चावर नियंत्रण ठेवले आहे. सोडतीनंतर कुणाचा राजकीय लाभ होणार आणि कुणाला फटका बसणार, याचे चित्र स्पष्ट होईल.
