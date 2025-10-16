दहा वर्षांत तब्बल सतरा जणांच्या बदल्या
तळेगाव दाभाडे, ता. १६ : तळेगाव दाभाडे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात संतोष पाटील यांनी पोलिस निरीक्षकाचा पदभार स्वीकारला आहे. दरम्यान मागील दहा वर्षांत येथील तब्बल सतरा पोलिस निरीक्षकांची बदली झाली आहे. त्यामुळे ‘या खुर्चीखाली नेमकं काय दडलंय,’’ असा प्रश्न पोलिस खात्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
तळेगाव दाभाडे परिसरातील बारा गावांसाठी एमआयडीसी पोलिस ठाण्याची स्थापना २०१५ मध्ये करण्यात आली. या ठिकाणी नवलाख उंबरे, इंदोरी, माळवाडी, सुदुंबरे, आंबी, मंगरूळ, वराळे, नाणोली, कातवी, सुदवडी, कोटेश्वरवाडी, जांभवडे आणि तळेगाव एमआयडीसी परिसरांचा समावेश होतो. सुरुवातीला आंबी येथे खासगी इमारतीत ठाण्याचे कामकाज सुरू झाले, नंतर नवलाख उंबरे येथे एमआयडीसीने १४ गुंठे जागा उपलब्ध करून दिली आणि लोकसहभागातून नवीन इमारत उभारण्यात आली.
ठाण्याचे पहिले पोलिस निरीक्षक रामदास इंगवले होते. त्यानंतर रामदास शेळके, अरुण मोरे, नंदकुमार सातव, मुकुटराव पाटील यांनी अनुक्रमे पदभार सांभाळला. इंगवले पुन्हा रुजू झाले, परंतु कार्यकाळात अपयश झाल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली. त्यानंतर पांडुरंग सुतार, बी.आर. पाटील, साधना पाटील, राजेंद्र हिंदुराव, रंगनाथ हुंडे, प्रदीप लोंढे, रणजित सावंत, संजय तुंगार, अंकुश बांगर आणि रणजित जाधव यांनी ठाण्यात कार्यकाळ सांभाळला. आता संतोष पाटील यांनी नवीन पोलिस निरीक्षक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. तथापि, या ठिकाणी कार्यकाळ पूर्ण करणारा अधिकारी सापडेल का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
वरिष्ठ अधिकारी म्हणतात...
या बदल्यांच्या स्थितीबाबत पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘‘रणजीत जाधव यांची मुदतपूर्व बदली का झाली, हे स्पष्ट सांगता येत नाही. पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर अवलंबून असतात.’’
