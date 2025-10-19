‘स्वीकृत सदस्य’ नियुक्ती निर्णयाची प्रतीक्षा
तळेगाव दाभाडे, दि. १९ : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये आता स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात नवे समीकरणे तयार होण्याची चिन्हे आहेत. विशेषत: मावळात या निर्णयाचा मोठा प्रभाव पडण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
महापालिका व नगर परिषदांप्रमाणेच आता जिल्हा परिषद (झेडपी) आणि पंचायत समितीतही स्वीकृत सदस्य नेमले जाणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषदेत पाच आणि पंचायत समितीत दोन स्वीकृत सदस्यांची तरतूद करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामविकास विभागाला आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मावळ तालुक्यातील लोणावळा आणि तळेगाव दाभाडे नगर परिषद, तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. तर, या नव्या निर्णयाचे राजकीय परिणाम त्वरित जाणवतील, अशी चर्चा रंगवल्या जात आहेत.
पक्षातील अंतर्गत असंतोष कमी करून कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे ठेवण्यासाठी स्वीकृत सदस्यत्वाचे आश्वासन ही राजकीय शस्त्र म्हणून वापरले जाऊ शकते. त्यामुळे मावळातील निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ‘स्वीकृत सदस्य’ हा शब्द चर्चेचा प्रमुख विषय ठरण्याची शक्यता आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते, या निर्णयामुळे पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांना नवे स्थान मिळू शकते, तर स्थानिक सत्तासमीकरणांवर दूरगामी परिणामही होऊ शकतात. आगामी काही दिवसांत ग्रामविकास विभागाकडून अधिनियमात सुधारणा करण्याचा मसुदा येण्याची अपेक्षा आहे.
बंडखोरांना शांत करण्याचा मार्ग
आरक्षणाच्या सोडतीत अपेक्षित गट मिळाले नाहीत किंवा एकाच जागेसाठी अनेक इच्छुक आहेत अशा ठिकाणी पक्षश्रेष्ठींना उमेदवारी वाटपाचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अशावेळी ‘स्वीकृत सदस्यत्व’ हा शब्द देऊन नाखूष कार्यकर्त्यांना शांत करण्याचा आणि बंडखोरी टाळण्याचा मार्ग खुला होईल, असा राजकीय विश्लेषकांचा अंदाज आहे.
आशा पुन्हा पल्लवित
जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपद यंदा मावळला मिळेल, अशी राजकीय चर्चा होती. त्यासाठी इच्छुकांनी अनेक महिन्यांपासून तयारी चालविली होती. मात्र, या मातब्बर मंडळींच्या मतदारसंघांचे आरक्षण अन्य प्रवर्गांसाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे या मान्यवरांची सदस्य होण्याचीही संधी हुकली आहे. त्यामुळे या मातब्बरांना ‘स्वीकृत’ पद देऊन सभागृहात प्रवेशाची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे काही नेत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
