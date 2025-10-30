आज तळेगाव दाभाडे परिसरात पाणीपुरवठा बंद
तळेगाव दाभाडे, ता. ३० ः शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या यशवंतनगर जलशुद्धीकरण केंद्राजवळील जलवाहिनी दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे आज शुक्रवार (ता. ३१) रोजी यशवंतनगर येथील सरस्वती शाळेमागील परिसरात पाणीपुरवठा होणार नाही. याची सर्व नागरिकांनी नोंद घ्यावी व पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन नगरपरिषदेने केले आहे.
