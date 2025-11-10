तळेगावाच्या राजकारणात मोठी घडामोड!
तळेगाव दाभाडे, ता.१० : तळेगावच्या राजकारणात मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. दीर्घकाळ एकमेकांचे कट्टर विरोधक मानले जाणारे भाजप नेते, माजी मंत्री बाळा भेगडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके अखेर एका मंचावर आले आहेत. दोघांनी एकमेकांना टाळी देत तळेगाव नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी महायुतीवर अधिकृत शिक्कामोर्तब केल्याने स्थानिक राजकारणात नवे समीकरण तयार झाले आहे.
तळेगाव दाभाडे येथे सोमवारी (ता. १०) आयोजित पत्रकार परिषदेत या युतीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. आगामी नगरपरिषद निवडणुकीत महायुतीतर्फे भाजपचे नगराध्यक्षपदासाठी संतोष दाभाडे आणि राष्ट्रवादीचे गणेश काकडे यांना अडीच-अडीच वर्षांची समान संधी देण्याचा निर्णय यावेळी जाहीर करण्यात आला. या घोषणेमुळे तळेगावच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या पत्रकार परिषदेला आमदार सुनील शेळके, माजी मंत्री बाळा भेगडे, तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे, ज्येष्ठ नेते बबनराव भेगडे, गणेश काकडे, संतोष दाभाडे, विठ्ठल शिंदे, सुरेश चौधरी, सुरेश धोत्रे, कृष्णा कारके, सत्यशीलराजे दाभाडे, शैलजा काळोखे, सुहास गरुड आणि इंदरमल ओसवाल आदी उपस्थित होते.
विकासासाठी मतभेद बाजूला
तळेगाव शहराच्या विकासाला गती मिळावी, यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून ही युती केल्याचे आमदार सुनील शेळके आणि माजी मंत्री बाळा भेगडे यांनी स्पष्ट केले.
उद्या मुंबईत निर्णायक बैठक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत उद्या मंगळवारी (ता. ११) मुंबईत बैठक होणार असून आगामी काही दिवसांत तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद निवडणुकीसाठी महायुतीचे उमेदवार जाहीर होण्याची शक्यता आहे, असे या दोन्ही नेत्यांनी सांगितले.
तालुक्यात चर्चेला उधाण
तळेगावात युतीची घोषणा होताच तालुक्यात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसने लोणावळा नगरपरिषदेसाठी उमेदवार जाहीर केले असून वडगाव नगरपंचायतीसह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत सर्व उमेदवार घड्याळ चिन्हावर लढणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तळेगावात मात्र महायुती जाहीर झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील इच्छुक उमेदवारांत चलबिचल झाली आहे. राष्ट्रवादीतील अनेक इच्छुकांनी नाराजी व्यक्त केली असून त्यामुळे उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याच्या तारखेपर्यंत अनेक राजकीय घडामोडी घडू शकतात, अशी चर्चा रंगली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.