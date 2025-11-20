उमेदवारी अर्ज माघारीबाबत उत्सुकता
तळेगाव दाभाडे, ता. २० ः तळेगाव दाभाडे नगर परिषद निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या ९६ उमेदवारी अर्जांपैकी गुरुवारी सात उमेदवारांनी माघार घेतली असून, आता ८९ अर्ज शिल्लक आहेत. तर प्रभाग क्रमांक दोनमधून संदीप बाळासाहेब शेळके हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. उमेदवारी अर्ज माघार घेण्यासाठी शुक्रवारी (ता. २१) दुपारी तीनपर्यंत अंतिम मुदत आहे.
यापूर्वी बुधवारी चार उमेदवार बिनविरोध झाले होते. त्यामुळे आतापर्यंत पाच जागांवर बिनविरोध निवड झाली असून, याबाबतची अधिकृत घोषणा होणे अद्याप बाकी आहे. नगर परिषद निवडणुकीसाठी भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) युती झाली असून, या युतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला १७ तर भाजपला ११ जागांचा फॉर्म्युला ठरला आहे. आतापर्यंत बिनविरोध झालेल्या उमेदवारांमध्ये भाजपचे तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन उमेदवारांचा समावेश आहे. एकूण २८ पैकी ५ जागा बिनविरोध झाल्यानंतर उर्वरित २३ जागांसाठी ८९ उमेदवारी अर्ज शिल्लक आहेत. तर नगराध्यक्ष पदासाठी पाच अर्ज दाखल आहेत.
अपक्षांची माघार घेण्यासाठी महायुतीची धावपळ
माघार घेण्याच्या अंतिम दिवसापूर्वी महायुतीतील नेत्यांनी गुरुवारी अपक्ष इच्छुकांशी संपर्क साधत मोठे प्रयत्न केले. काहींना वेगवेगळी आश्वासनेही देण्यात आली. मात्र, अपेक्षित यश मिळाले नाही. अनेक उमेदवारांनी माघार घेण्यास नकार दिल्यानंतर गुरुवारी होणारी पत्रकार परिषद रद्द करण्यात आल्याची माहिती मिळते. यानंतर शहरात महायुती तुटल्याच्या चर्चांना उधाण आले; मात्र याबाबत महायुतीतील पदाधिकाऱ्यांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
आज निर्णायक दिवस
शुक्रवारी दुपारी तीनपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत आहे. २३ जागांसाठी अद्याप ८९ अर्ज दाखल असल्याने आजचा दिवस निर्णायक ठरणार आहे. भाजपच्या काही इच्छुकांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरले असून, त्यांनी माघार घेतली नाही, तर युतीत धुसफूस होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
