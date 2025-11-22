भेगडे-दाभाडे मातब्बर घराण्यांची प्रतिष्ठा पणाला
तळेगाव दाभाडे, ता. २२ : तळेगाव नगरपरिषद निवडणुकीत महायुतीची आघाडी मजबूत असली तरी नऊ प्रभागांसह नगराध्यक्षपदाची निवडणूक अपक्ष उमेदवारांमुळे बिनविरोध होऊ शकली नाही. दरम्यान, बिनविरोध झालेल्या भाजप व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचा कल कुणाकडे झुकतो, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. तळेगावात भेगडे आणि दाभाडे ही दोन मोठी घराणी प्रभावी आहेत. नातीगोती आणि अंतर्गत समीकरणे मोठी असल्याने निवडणुकीत ‘घराण्यांची राजकीय ताकद’ निर्णायक ठरणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके यांनी एका कार्यक्रमात भाजपचे माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांच्याकडे युतीचा प्रस्ताव ठेवत म्हटले होते, ‘मी हात पुढे केला आहे, आता टाळी द्यायची की नाही हे मामांनी ठरवावे.’ यावर प्रत्यूत्तर देताना भेगडे म्हणाले होते, ‘टाळी मी देतो, पण युती फक्त तळेगावपुरती नको; वडगाव, लोणावळा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीलाही करूयात.’ या चर्चेनंतर अनेक बैठका झाल्या आणि शेवटी फक्त तळेगाव नगरपरिषदेसाठीच महायुतीचा फॉर्म्युला अंतिम झाला.
या युतीसाठी भाजपचे गणेश भेगडे, इंदरमल ओसवाल तसेच राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे आणि सुधाकर शेळके यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. ठरलेल्या सूत्रानुसार पहिली अडीच वर्षे नगराध्यक्षपद भाजपकडे आणि पुढील अडीच वर्षे राष्ट्रवादीकडे असेल. जागावाटपात भाजपला ११ आणि राष्ट्रवादीला १७ जागा देण्यात आल्या. दोन्ही पक्षांनी रडतखडत आणि कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचा सामना करीत तब्बल १९ जागा बिनविरोध करण्यात यश मिळवले, मात्र या प्रक्रियेदरम्यान ज्यांना अर्ज मागे घ्यायला लावले, त्यातील काहींना अडीच वर्षांनंतर नगरसेवक करण्याचे आश्वासन देण्यात आले तर; काहींना ‘स्वीकृत नगरसेवक’ करण्याचे लेखी हमीपत्र देण्यात आले. त्यामुळे दोन्ही पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असून चर्चांना उधाण आले आहे.
नगराध्यक्षासाठी तिरंगी लढत
नगराध्यक्षपदासाठी तिरंगी लढत निर्माण झाली आहे. संतोष हरिभाऊ दाभाडे हे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार आहेत. नुकतेच भाजपमध्ये प्रवेश केलेले किशोर छबूराव भेगडे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवीत आहेत. रंजना भोसले याही अपक्ष म्हणून रिंगणात आहेत.
गड बिनविरोध, पण ‘सिंहा’साठी निवडणूक
महायुतीने १९ नगरसेवक बिनविरोध करून आपला ‘गड’ सुरक्षित केला. परंतु; नगराध्यक्षपदासह नऊ प्रभागांत निवडणूक अनिवार्य झाली. विधानसभा निवडणुकीनंतर बापूसाहेब भेगडे समर्थक किशोर भेगडे, उद्योजक रामदास काकडे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. या नव्या कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रवादीशी युती करण्यास ठाम विरोध होता. त्यातूनच नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लागण्याची ही मोठी कारणे समोर आली. याशिवाय भाजपमधील उमेदवारी नाकारलेल्या काही इच्छुकांनी अपक्ष म्हणून माघार घेतली नाही. दोन्ही पक्षांचे नवे व जुने नेते एकत्र बसून, तोडगा काढू शकले असते तर; निवडणूक पूर्णपणे बिनविरोध झाली असती, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
