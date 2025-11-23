द्रुतगती मार्गावरील अपघातात कंटेनरचालकासह दोघांचा मृत्यू

तळेगाव दाभाडे, ता. २३ ः मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ताजे पेट्रोल पंपाजवळ रविवारी पहाटे पावणे चार वाजण्याच्या सुमारास भीषण अपघातात कंटेनर चालकासह दोघांचा मृत्यू झाला, तर चार जण गंभीर जखमी झाले. पुण्याहून मुंबईकडे जाणारा कंटेनर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने दुभाजक ओलांडून पलीकडील मार्गिकेमध्ये घुसला. त्याची धडक मुंबईकडून पुण्याकडे जाणाऱ्या मोटारीला बसली.
या अपघातात कंटेनर चालक अनुराग जगदीश गडवा (रा. चक्कर घट्टा, चंदौली, उत्तर प्रदेश) आणि मोटारीतील प्रवासी विवेक सुरेंद्र प्रतापसिंह (वय ३०, रा. फैजाबाद, उत्तर प्रदेश) यांचा जागीच मृत्यू झाला. मोटारीतील शुभम शुक्ला (वय ३२, रा. खारघर, नवी मुंबई), ऋतुराज परमहंस जयस्वाल (वय ३२, रा. तुर्भे, मुंबई), अवधेश यादव (वय ३३) आणि कंटेनरमधील राहुल राजेंद्र यादव (वय २१, रा. वाराणसी) गंभीर जखमी झाले. जखमींना उपचारासाठी सोमाटणे फाटा येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी तळेगाव दाभाडे येथील सरकारी रुग्णालयात हलविण्यात आले.
अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. याप्रकरणी मृत कंटेनर चालकावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे कामशेत पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शंकर पाटील यांनी सांगितले.
