जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे इच्छुक संभ्रमात
तळेगाव दाभाडे, २५ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात राजकीय हालचाली जोरात सुरू आहेत. पण, सर्वच पक्षांची नेतेमंडळी उमेदवारांच्या नावांची घोषणा टाळत आहेत. कोणतीच स्पष्टता नसल्याने इच्छुकांची घालमेल वाढली आहे. त्यातच आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात असल्याने निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याच्या चर्चा रंगत आहेत. यामुळे अनेकांचे राजकीय ‘गणित’ कोलमडू लागले आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुकांनी मोठी आर्थिक आणि राजकीय ‘गुंतवणूक’ करून प्रचारावर भर दिला आहे. जनसंपर्क, बैठका, नियोजन. विविध कार्यक्रम तसेच मतदारांशी संपर्क वाढविण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपक्रमांवर लाखो रुपये खर्च झाले आहेत. काही इच्छुकांनी प्रचाराचे वेगवेगळे ‘फॉर्म्युले’ वापरत मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे इच्छुकांनी महिला मतदारांसाठी आयोजित केलेल्या धार्मिक स्थळांच्या सहली. मतदारसंघात संपर्क वाढविण्यासाठी अनेक इच्छुकांनी खासगी बसद्वारे महिला मतदारांना तीर्थक्षेत्रांना नेले. या सहलींसाठी नाश्ता-दुपारचे जेवण, विश्रांतीची व्यवस्था, भजन-कीर्तन असे अतिरिक्त कार्यक्रमही अनेकांनी आयोजित केले. यावर काही उमेदवारांनी २५ ते ३० लाखांपर्यंत खर्च केल्याची चर्चा आहे.
मात्र, या मोठ्या खर्चानंतरही उमेदवारी ठरत नसल्याने इच्छुकांमध्ये चिंता वाढत आहे. ‘नाव जाहीर होणार की नाही’ या संभ्रमात मोठा आर्थिक ताण त्यांच्या वर आला आहे. त्यातच निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याच्या चर्चेमुळे हा खर्च वाया जाण्याची भीतीही उमेदवार व्यक्त करत आहेत.
वाढता खर्च, बदलती समीकरणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये काही उमेदवारांबाबत निवडीची घोषणा केली असलीख तरी अनेक गट-गणांमध्ये अजूनही नावांवर अंतिम निर्णय झालेला नाही. नेतेमंडळींच्या एका शब्दाची प्रतीक्षा करत अनेक इच्छुकांनी आपला प्रचार मंदावला आहे. आतापर्यंत झालेल्या लाखोंच्या खर्चामुळे आणि बदलत्या समीकरणांमुळे त्यांची झोप उडाली आहे.
