तळेगावात मतदानात निरुत्साह
तळेगाव दाभाडे, ता. २ ः नगरपरिषद निवडणुकीसाठी सकाळपासूनच मतदारांचा निरुत्साह होता. एकूण २८ पैकी १९ सदस्यांची बिनविरोध निवड झाली. सहा सदस्यांचे मतदान २० डिसेंबरला होणार आहे. आज झालेले मतदान १४ प्रभागांत नगराध्यक्षपदासाठी तर केवळ तीन प्रभागात चार सदस्यांसाठी मतदान होते. त्यामुळे सकाळपासूनच मतदारांचा उत्साह कमी दिसत होता.
नगराध्यक्षपदासाठी महायुतीचे उमेदवार संतोष दाभाडे, अपक्ष उमेदवार किशोर भेगडे आणि रंजना भोसले असे तीनजण रिंगणात होते. सकाळी मतदान सुरू होण्यापूर्वी महायुतीचे उमेदवार व अपक्ष उमेदवार यांचे बूथ लावलेले होते. त्या ठिकाणी पदाधिकाऱ्यांची गर्दी होती. मतदारांना स्लीप वाटप, मतदान कोणत्या केंद्रात आहे, याची माहिती दिली जात होती.
निवडणूक विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, दुपारी साडेतीनपर्यंत ३६.५७ टक्के, दुपारी साडेतीनपर्यंत पुरुष मतदारांची संख्या १२ हजार ५३० होती. ११ हजार १२२ महिला मतदारांनी मतदान केले. २३ हजार ६५२ मतदारांनी या वेळेपर्यंत मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेतला. नगर परिषदेसाठी ३६.५७ टक्के मतदान नोंदविण्यात आले. दुपारी साडेतीनपर्यंत पुरुष मतदारांची संख्या १२ हजार ५३० होती. तर ११ हजार १२२ महिला मतदारांनी मतदान केले. इतर मतदारांची संख्या शून्य असून, २३ हजार ६५२ मतदारांनी या वेळेपर्यंत मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेतला. नगर परिषदेसाठी ३६.५७ टक्के मतदान नोंदविण्यात आले. मतदानाची कमी टक्केवारीची चर्चा सुरू झाल्यानंतर उमेदवार व कार्यकर्त्यांची मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी लगबग सुरू झाली. साडेचार ते साडेपाच या तासाभरात काहीशी मतदानाची टक्केवारी वाढली.
