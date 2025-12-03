कामशेतजवळ चालकावर हल्ला; गोळीबारात एका हल्लोखोरचा मृत्यू
तळेगाव दाभाडे, ता. ३ ः कामशेत हद्दीतील मुंढावरे गावात इंद्रायणी ढाब्याजवळ मंगळवारी (ता. २) मध्यरात्री एका वाहन चालकावर आठ ते जणांच्या टोळक्याने कोयते आणि दांडक्यांनी हल्ला केला. ६० वर्षीय चालकाने स्वसंरक्षणासाठी केलेल्या हवेत गोळीबारातील एका हल्लेखोराचा मृत्यू झाला, तर अन्य एक जण जखमी झाला.
चालकाचे नाव अशोककुमार मुनेष्वरसिंग (वय ६०, रा. काळेवाडी, पिंपरी), तर मृताचे नाव रोहित मदन कुर्मा (वय २५, रा. रामनगर, पिंपरी) असे आहे. याप्रकरणी कामशेत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आकाश ऊर्फ बंटी राजपूत (वय २३, रा. रामनगर, देहूरोड) याच्यासह तीन जणांना अटक केली. इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.
फिर्यादी अशोककुमार हे मोटारीत बसले होते. त्यावेळी राजपूत आणि त्याचे साथीदार आले. त्यांनी फिर्यादीला शिवीगाळ केली. धमक्या देत कोयते आणि लाकडी दांडक्यांनी मोटारीची तोडफोड त्यांनी सुरू केली. फिर्यादीला मोटारीतून खाली ओढून मारहाण करण्यात आली. फिर्यादीने डोक्यावर होणारा कोयत्याचा वार चुकविला. त्यांच्या मनगटावर दांडक्याचा जबर मार बसला. फिर्यादीने दोन गोळ्या झाडल्या. यातील एक गोळी लागून कुर्माचा मृत्यू झाला. त्यानंतर फिर्यादीला धमक्या देत आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले.
बुधवारी सकाळी लोणावळा विभागाचे पोलिस अधिकारी गजानन टोम्पे, पोलिस निरिक्षक शंकर पाटील, गुन्हेविषयक शाखेचे पोलिस निरिक्षक शिलिमकर आणि कामशेत पोलिस ठाण्याचे पथक टीम घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून तपास सुरू केला आहे.
