तळेगावातील कमी मतदानाची सर्वत्र चर्चा
तळेगाव दाभाडे, ता. ५ : नगर परिषद निवडणुकीत तळेगाव दाभाडे येथे अवघे ४९.२४ टक्के मतदान नोंदवले गेले. हे प्रमाण पुणे जिल्ह्यातील सर्वांत कमी ठरले. राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप यांच्या युतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. तर, दुसऱ्या बाजूला तरुण आणि नवमतदार या प्रक्रियेपासून दूर राहिल्याची चर्चा आहे.
तळेगाव दाभाडे येथे गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या राजकीय हालचाली, गटबाजी, अंतर्गत संघर्ष आणि निर्माण झालेला राजकीय गोंधळ याचा थेट परिणाम मतदानावर झाल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. विशेषतः तरुण आणि नवमतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरविली. दरम्यान, ‘‘स्थानिक प्रश्नांना बाजूला करून राजकीय समीकरणे रचली गेली. त्यामुळे मतदार नाराज झाले. कमी मतदानाचा हा कल भविष्यातील ‘जनतेचा इशारा’ ठरू शकतो,’ असे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले. तर, येथील १८ जागा बिनविरोध झाल्याने अटीतटीची लढत झाली नाही. तसेच स्पर्धा नसलेल्या अनेक प्रभागांमध्ये नागरिकांनी घराबाहेर पडणे टाळले, असा मुद्दाही चर्चेत आहे.
कमी मतदानाचा कल
नगर परिषद निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार संतोष दाभाडे, तसेच अपक्ष उमेदवार किशोर भेगडे व रंजना भोसले असे तीन प्रमुख उमेदवार रिंगणात आहेत. भेगडे-दाभाडे ही दोन्ही घराणी तळेगावातील मातब्बर घराणी असून त्यांची नाती-गोती मोठ्या प्रमाणात आहेत. आता मतदानाचा टक्का घटल्याने कुणाला फायदा आणि कुणाला तोटा होणार, याबाबत तळेगावात जोरदार चर्चा सुरू आहेत.
मतदारांचा इशारा स्पष्ट
कमी मतदानाचा कल हा सध्याच्या राजकीय समीकरणांसाठी महत्त्वाचा संकेत मानला जात आहे. या मतांचे विश्लेषण तळेगावातील भविष्यातील राजकारणाची दिशा ठरवू शकते. संपूर्ण जिल्ह्यात सर्वांत कमी मतदान झाल्याने तळेगावातील परिस्थिती आता चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष मोजणी आणि निकालाकडे लागले आहे.
