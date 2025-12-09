प्रमोद पाटील यांना आयएसटीईचा पुरस्कार
तळेगाव दाभाडे, ता. ९ : नूतन महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीचे संचालक तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्या संकुलाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रमोद पाटील यांना इंडियन सोसायटी फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (आयएसटीई), नवी दिल्ली तर्फे ‘महाराष्ट्र राज्य सर्वोत्तम अभियांत्रिकी महाविद्यालय शिक्षक पुरस्कार-२०२५ (राष्ट्रीय स्तर)’ प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार ५५व्या आयएसटीई राष्ट्रीय वार्षिक प्राध्यापक अधिवेशनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात मनकुळा विनायगर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुदुच्चेरी येथे देण्यात आला. देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक व तांत्रिक शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला.
डॉ. पाटील यांना हा सन्मान अभियांत्रिकी शिक्षण क्षेत्रातील दोन दशकांहून अधिक उल्लेखनीय योगदान, नवोपक्रमशील दृष्टी, गुणवत्तावृद्धी, संशोधन, तसेच विद्यार्थी-केंद्रित अध्यापन पद्धती यासाठी देण्यात आला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एनएमआईईटीने एनईपी २०२० उपक्रमांना चालना देत उद्योग-शिक्षण सहकार्य वाढवले, संशोधन संस्कृतीचा विकास घडवला आणि संस्थात्मक उत्कृष्टतेचे नवे मानदंड प्रस्थापित केले. नूतन महाराष्ट्रचे अध्यक्ष संजय भेगडे, उपाध्यक्ष नंदकुमार शेलार, संतोष खांडगे, तसेच संचालक मंडळातील मान्यवर, अभियांत्रिकी कार्यकारी समितीचे चेअरमन राजेश म्हस्के, सहसचिव विनायक अभ्यंकर, गणेश खांडगे, कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीश देसाई, रामदास काकडे, चंद्रकांत शेटे, महेशभाई शहा व यादवेंद्र खळदे यांनी डॉ. पाटील यांचे अभिनंदन केले.
