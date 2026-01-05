जादा परताव्याचे आमिष दाखवून आर्थिक फसवणूक
तळेगाव दाभाडे, ता. ५ : जादा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून एकाची २१ लाख ३५ हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. हा प्रकार तळेगाव एमआयडीसी पोलिस ठाणे हद्दीत उघडकीस आला. याप्रकरणी अज्ञात महिला आरोपीसह इतर संबंधित व्यक्तींविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संतोष दिलीप पांडकर (वय ४५, रा. वराळे, ता. मावळ) यांनी याबाबत तक्रार दाखल केली आहे. आरोपींनी ‘प्रेमजी न्यूज कमिटी’ या नावाखाली गुंतवणूक केल्यास जादा परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून फिर्यादींकडून पैसे उकळले. २३ जून २०२५ ते ९ जुलै २०२५ या कालावधीत फिर्यादींकडून २१,३५,००० रुपये विविध बँक खात्यांमध्ये वर्ग करून घेण्यात आले. ही रक्कम येस बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ महाराष्ट्र तसेच कोटक महिंद्रा बँक येथील खात्यांमध्ये स्वीकारण्यात आली. मात्र, कोणताही परतावा न देता आरोपींनी पैसे परत करण्यास टाळाटाळ केल्याने फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी तळेगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक संतोष पाटील करत आहेत.
