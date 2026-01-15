झेडपी, पंचायत समितीसाठी राष्ट्रवादीकडे इच्छुकांची गर्दी
तळेगाव दाभाडे, ता. १५ ः जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मावळ तालुक्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे इच्छुकांची गर्दी वाढली आहे. काही इच्छुकांनी गेल्या काही वर्षांपासून लाखो रुपये खर्च करून मोर्चेबांधणी केली आहे. आता अंतिम यादीत कुणाचे नाव येणार आणि कुणाचा पत्ता कट होणार, याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर इच्छुकांची धावपळ सुरू झाली आहे. आतापर्यंत पाच उमेदवारांची नावे जाहीर झाली आहेत. इतर गण, गटातील इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी आमदारांसह मध्यवर्ती समितीकडे मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
लोणावळा नगरपरिषद व वडगाव नगरपंचायत निवडणुका राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वबळावर लढवल्या. दोन्ही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आली आहे. तळेगाव नगरपरिषदेत भाजपबरोबर युती झाली होती. नगराध्यक्षपद भाजपला मिळाले असले तरी नगरसेवकांची संख्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची जास्त आहे. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये इच्छुकांची गर्दी वाढली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे आणि पक्षाच्या मध्यवर्ती समितीच्या निर्णयानुसार आतापर्यंत पाच उमेदवारांची नावे जाहीर झाली आहेत. जिल्हा परिषद स्तरावर खडकाळा कार्ला गटातून दीपाली दीपक हुलावळे, सोमाटणे-चांदखेड गटातून मनिषा नितीन मुऱ्हे, पंचायत समिती टाकवे बुद्रूक गणातून प्राची देवा गायकवाड, सोमाटणे गणातून साहेबराव कारके आणि चांदखेड गणातून सुनीता मनोज येवले यांची उमेदवारी निश्चित झाली आहे.
इतर गट, गणांत रस्सीखेच
इंदोरी वराळे गट आणि गण, कुसगाव बुद्रूक गट आणि गण, वडेश्वर गट आणि गण व कामशेत गणासाठी अद्याप उमेदवारांची नावे जाहीर झालेली नाहीत. या सर्व ठिकाणी इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. उमेदवारीबाबत अद्याप अनिश्चितता असल्याने इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे.
