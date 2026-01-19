इंदोरी-वराळे गटात राष्ट्रवादीत ‘बंडाळी’
तळेगाव दाभाडे, ता. १९ ः मावळ तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद मजबूत मानली जात असतानाच, जिल्हा परिषद इंदोरी-वराळे गटातील उमेदवारीवरून घेतलेल्या एका निर्णयामुळे तालुक्यातील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. ऐन जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या तोंडावर घडलेल्या या घडामोडीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उघड बंडखोरी उफाळून आली आहे.
राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी मावळ तालुक्यात मात्र वेगळेच राजकीय चित्र निर्माण झाले आहे. आमदार सुनील शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसची संघटनात्मक पकड मजबूत असल्याचे चित्र असतानाच, जिल्हा परिषद इंदोरी-वराळे गटातील उमेदवारीवरून पक्षांतर्गत तीव्र असंतोष समोर आला आहे.
पक्षासाठी दीर्घकाळ काम करणाऱ्या व प्रबळ इच्छुक उमेदवार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मेघा प्रशांत भागवत यांना डावलून काँग्रेसमधून आलेल्या उमेदवाराला उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, पक्ष नेतृत्वाविरोधात उघडपणे असंतोष व्यक्त केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर मावळ तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष प्रशांत भागवत यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा देत पक्ष नेतृत्वावर थेट नाराजी व्यक्त केली. केवळ राजीनाम्यावर न थांबता, ‘जर निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना सातत्याने डावलले जात असेल आणि अन्य पक्षातून आलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जात असेल तर; अशा पक्षात राहण्याचा अर्थ काय?’ असा थेट सवाल उपस्थित करत त्यांनी पक्षाच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. या धक्कादायक राजकीय घडामोडींनंतर प्रशांत भागवत यांनी पत्नी मेघा भागवत यांच्यासह केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांच्या उपस्थितीत भारतीय जनता पक्षात जाहीर प्रवेश केला.
