महत्त्वाच्या समित्यांसाठी नगरसेवकांची मोर्चेबांधणी
तळेगाव दाभाडे, ता. २१ : नगर परिषदेच्या विविध विषय समित्यांच्या निवडणुका येत्या शुक्रवारी (ता. २३) होणार आहे. त्यात महत्त्वाच्या समित्यांवर वर्णी लागावी, यासाठी नवनिर्वाचित नगरसेवक मोर्चेबांधणी करीत आहेत. महत्त्वाच्या विषय समित्यांचे सभापतिपद मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांतील नगरसेवक प्रयत्नशील आहेत. निवडणुकीसाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
याबाबत मुख्याधिकारी गिरीश दापकेकर यांनी सांगितले, ‘‘स्थायी समिती व्यतिरिक्त एकूण सहा विषय समित्यांची रचना करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण-क्रीडा व सांस्कृतिक कार्य, स्वच्छता वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य समिती, पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण, नियोजन व विकास तसेच महिला व बालकल्याण या समित्यांचा समावेश आहे.
नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषय समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार असून, निवडणूक प्रक्रिया नियमानुसार होईल. नगराध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सभेत या समित्यांसाठी सदस्यांची निवड करण्यात येईल.’’
शहर विकास, आरोग्य, पाणीपुरवठा, बांधकाम, शिक्षण तसेच महिला व बालकल्याण या महत्त्वाच्या विषयांवर काम करणाऱ्या समित्यांमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी नगरसेवकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. विषय समित्यांच्या स्थापनेमुळे नगरपरिषदेचे कामकाज अधिक गतिमान होणार असून, विकासकामांबाबत निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
नगर परिषदेत एकूण २८ नगरसेवक असून, त्यापैकी १८ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, तर १० भाजपचे आहेत. नगराध्यक्षपदी भाजपचे संतोष दाभाडे, तर उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गणेश भेगडे यांची नुकतीच निवड झाली आहे.
