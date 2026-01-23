तळेगावला विशेष सभेत नगरसेवकच अनुपस्थित
तळेगाव दाभाडे, ता. २३ : तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या स्थायी समिती व विविध विषय समित्यांच्या निवडीसाठी पहिल्या विशेष सभेचे आयोजन शुक्रवारी (ता. २३) रोजी करण्यात आले होते, मात्र नगराध्यक्षांसह एकही नगरसेवक उपस्थित न राहिल्याने ही सभा रद्द करण्याची वेळ प्रशासनावर आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार आयोजित विशेष सभेसाठी मुख्याधिकारी गिरीश दापकेकर यांना पीठासीन अधिकारी म्हणून अधिकृत करण्यात आले होते. सभागृहात सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली होती; परंतु ठरलेल्या वेळेपर्यंत एकही नगरसेवक उपस्थित राहिला नाही. त्यामुळे अखेर सभा तहकूब करण्यात आली.
नगरपरिषद निवडणुका महायुती म्हणून झाल्या असल्या तरी सत्तासमीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीसह विविध समित्यांचे सभापतिपद मिळवण्यासाठी दोन्ही पक्षांतील नगरसेवकांकडून मोर्चेबांधणी सुरू होती. अशा स्थितीत निवडणुकीनंतरची पहिलीच विशेष सभा महत्त्वाची मानली जात होती. मात्र पहिल्याच सभेला सर्व नगरसेवकांची अनुपस्थिती राहिल्याने दिवसभर नगरपरिषद वर्तुळात चर्चांना उधाण आले. निवडणुकीनंतर आयोजित पहिली विशेष सभा नगराध्यक्षांसह एकही नगरसेवक उपस्थित न राहिल्याने सभा तहकूब करण्यात आली, अशी माहिती दापकेकर यांनी दिली.
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.