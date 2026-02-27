मालमत्ताकर भरण्यासाठी आता ऑनलाइन सुविधा
तळेगाव दाभाडे, ता. २७ : तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या प्रशासनाने शहरातील मिळकत धारकांसाठी महत्त्वाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नागरी सेवा संकेतस्थळावर मालमत्ताकराची संपूर्ण माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. यामुळे आता नागरिकांना मालमत्ताकर भरण्यासाठी नगरपरिषदेच्या कार्यालयात चकरा मारण्याची किंवा रांगेत उभे राहण्याची गरज उरलेली नाही.
नागरिक आता घरबसल्या भ्रमणध्वनी किंवा संगणकाच्या माध्यमातून केवळ काही मिनिटांत मिळकतकराचा भरणा करू शकतील. संगणकीकृत पद्धतीमुळे वेळेची बचत, पारदर्शकता आणि व्यवहारातील अचूकता सुनिश्चित होणार आहे. नगरपरिषद प्रशासनाने सर्व मिळकत धारकांना ऑनलाइन सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. वेळेवर मिळकतकर भरल्यास दंड व व्याज टाळता येईल आणि शहराच्या विकासकामांना गती मिळण्यास मदत होईल.
तीन टप्प्यांत करभरणा
- mahaulb.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या. ‘आपला मालमत्ता क्रमांक जाणून घ्या’ या पर्यायावर क्लिक करा
- ‘नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था’ यादीतून ‘तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद-पुणे’ निवडा.
- गुलाबी रंगाच्या मालमत्ताकर देयकावर नमूद असलेला जुना मिळकत क्रमांक टाका
- ‘शोधा’ या पर्यायावर क्लिक करा
- स्क्रीनवर नवीन मालमत्ता क्रमांक, थकबाकी रक्कम व इतर तपशील दिसेल
- मालमत्तेचा तपशील तपासून ‘रक्कम भरा’ या पर्यायावर क्लिक
- ऑनलाइन व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर कराची पावती तत्काळ उपलब्ध होईल
- पावती जतन करून ठेवावी.
