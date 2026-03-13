पिंपरी-चिंचवड
तळेगाव नगरपरिषदेत यशवंतराव चव्हाण जयंती साजरी
तळेगाव दाभाडे, ता. १३ : तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री व माजी उपपंतप्रधान स्व. यशवंतराव चव्हाण यांची ११३वी जयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी मुख्याधिकारी गिरीश दापकेकर, नगरसेविका शोभा परदेशी व नगरसेविका सोनाली दरेकर यांच्या हस्ते प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. नगरपरिषदेचे जनसंपर्क अधिकारी भास्कर वाघमारे यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्याचा आढावा घेतला. कार्यक्रमास नगरपरिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.