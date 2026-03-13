तळेगावात अवैध शस्त्रे बाळगणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; तिघांना अटक
तळेगाव दाभाडे, ता. १३ ः येथील परिसरात अवैध शस्त्रे बाळगणाऱ्या टोळीचा पिंपरी-चिंचवड गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला आहे. पोलिस आयुक्तांच्या मनाई आदेशाचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे शस्त्रे जवळ बाळगणाऱ्या तीन तरुणांना पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली असून, त्यांच्याकडून शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला आहे.
मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाचे पोलिस शिपाई हर्षद कदम यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी सरदार अकबर सय्यद (वय २७, रा. तळेगाव), विशाल नाना कडेकर (वय ३५) आणि प्रशांत बबुश्शा सोनवणे (वय २८, दोघे रा. खेड) यांना अटक केली आहे. ही कारवाई तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत करण्यात आली. सोमाटणे फाटा येथील एका बिझनेस सेंटरसमोर काही तरुण संशयास्पदरीत्या थांबले असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून छापा टाकला असता आरोपींकडून सुमारे दीड लाख रुपये किमतीची तीन लोखंडी देशी बनावटीची पिस्तुले आणि सहा जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली. शहरात शस्त्र वापरण्यासंदर्भात मनाई आदेश लागू असतानाही बेकायदेशीरपणे शस्त्रे बाळगल्याप्रकरणी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
