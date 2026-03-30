गोल्डन रोटरी पिंकीथॉनला महिलांचा प्रतिसाद

तळेगाव दाभाडे, ता. ३० : रोटरी क्लब ऑफ गोल्डन तळेगाव दाभाडे तर्फे आयोजित ‘गोल्डन रोटरी पिंकीथॉन २०२६’ ला तळेगावातील महिलांचा प्रतिसाद मिळाला.
यावेळी तळेगावचे नगराध्यक्ष संतोष दाभाडे, नगरसेविका संगीता खळदे, आशा भेगडे, शैलजा काळोखे उपस्थित होते.
सिने अभिनेत्री प्रियांका हांडे यांनी तळेगावातील महिला आरोग्याबाबत जागरूक असल्याचे पाहून समाधान व्यक्त केले. तर रोटरी डिस्ट्रिक्टच्या डीजी इलेक्ट चारू श्रोत्री यांनी गोल्डन रोटरीच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले.
संतोष परदेशी यांनी आभार मानले. सुरेश रजानी यांनी आगळीवेगळी वेशभूषा परिधान करून सर्वांचे लक्ष वेधले. कार्यक्रमात २० ‘लकी ड्रॉ’ चे आयोजनही करण्यात आले होते. मानाच्या पैठणीच्या मानकरी सुरेखा रूपनवर आणि श्रेया बाविस्कर ठरल्या. तर एक्वा फिल्टर च्या मानकरी अमृता पाटील, तसेच इतर भेटवस्तूंच्या मानकरी स्वागती नवनाथ घारे आणि सुषमा खोत ठरल्या.
सूत्रसंचालन प्रदीप टेकवडे यांनी केले, आभार प्रदर्शन प्रशांत ताये यांनी केले. नियोजन ललित देसले आणि क्लबच्या सर्व केले.
