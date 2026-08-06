जात प्रमाणपत्र अवैध; तळेगावच्या नगरसेवकाचे पद रद्द

तळेगाव दाभाडे, ता. ६ : जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेचे नगरसेवक मजनू हनुमंत नाटेकर यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी हा आदेश दिला.
तळेगाव दाभाडे येथील प्रभाग १०-अ मधून निवडून आलेल्या नाटेकर यांचे जात प्रमाणपत्र पुणे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवले होते. या निर्णयाच्या आधारे महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५ मधील कलम १६(१-क)(ब) नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली. समितीचा निर्णय लागू झाल्याच्या दिनांकापासूनच नाटेकर यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
या आदेशाची प्रत तळेगाव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, राज्य निवडणूक आयोग आणि नगरविकास विभागाला पाठवण्यात आली आहे. दरम्यान, ‘‘जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश मिळाला असून संबंधित जागा रिक्त झाली आहे,’’ असे मुख्याधिकारी गिरीश दापकेकर यांनी सांगितले.
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