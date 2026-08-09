कचऱ्याचे ढीग अन् दुर्गंधीचा कहर; कामशेतकर त्रस्त!

तळेगाव दाभाडे, ता. ९ : कामशेत शहरात रस्त्यांच्या कडेला, बाजारपेठेत आणि वसाहतींमध्ये ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. पावसामुळे कचरा कुजून परिसरात दुर्गंधी पसरली असून, डास आणि माशांचा प्रादुर्भावही वाढला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, ग्रामपंचायतीच्या स्वच्छता व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
तिन्ही मावळातील प्रमुख व्यापारी केंद्र म्हणून कामशेतची ओळख आहे. दररोज हजारो नागरिक, शेतकरी, व्यापारी तसेच विद्यार्थी या परिसरातून ये-जा करतात. मात्र, मुख्य बाजारपेठ, कामशेत-पवनानगर रस्ता, इंद्रायणी नदी परिसर, देवराम दत्त कॉलनीसह विविध भागांत कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. पावसाचे पाणी आणि कचरा एकत्र झाल्याने रस्त्यांच्या कडेला चिखल झाला असून, दुर्गंधीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत.
विशेष म्हणजे, कामशेत ग्रामपंचायतीकडे कचरा संकलनासाठी दोन पिकअप वाहने, तीन ट्रॅक्टर आणि सुमारे २० कर्मचारी आहेत. कचरा टाकण्यासाठी दरमहा ६५ हजार रुपये भाड्याची जागाही उपलब्ध आहे. या संपूर्ण स्वच्छता व्यवस्थेवर दरमहा सुमारे पाच लाख रुपये खर्च होत असल्याचे सांगण्यात येते. एवढा खर्च करूनही शहरातील कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त होत आहे.
‘कचरा उचलण्यासाठी वाहने आणि कर्मचारी असताना शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग का साचत आहेत?’ असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. पावसाळ्यात कचरा साचल्याने दुर्गंधीबरोबरच डास आणि माशांचा उपद्रव वाढला आहे. त्यामुळे संसर्गजन्य आजारांचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
‘‘काहीजण बाहेरून टेम्पोद्वारे कचरा आणून शहरातील रस्त्यांच्या कडेला टाकत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
- धनाजी देशमुख, ग्रामविकास अधिकारी
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