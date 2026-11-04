दिवाळीत केरसुणी विक्रीतून संसाराला हातभार

तळेगाव दाभाडे, ता. ४ : दिवाळीत लक्ष्मीपूजनावेळी तिचे प्रतीक मानून केरसुणीला पूजन करण्याची परंपरा आहे. याच परंपरेच्या माध्यमातून चिखलसे येथील अलकाबाई ज्ञानेश्वर तुपे गेल्या तीस वर्षांपासून आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाला हातभार लावत आहेत. कामशेत बाजारपेठेत त्या केरसुणी विक्री करत आहेत.
वर्षभरातील इतर कामांबरोबरच दिवाळीचा सण जवळ आला, की अलकाबाईंची केरसुणी विक्रीची तयारी सुरू होते. गावोगावातून केरसुणी उपलब्ध करून त्या कामशेत बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणतात. दिवसभर बाजारपेठेत बसून ग्राहकांना केरसुणी विकायची आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशांतून दिवाळीची खरेदी करायची, असा त्यांचा दरवर्षीचा शिरस्ता आहे.
काळ बदलला तसा केरसुणीच्या किमतीतही मोठा बदल झाला आहे. तीस वर्षांपूर्वी अवघ्या दीड ते दोन रुपयांना मिळणारी केरसुणी आता साठ रुपयांना विकली जाते. बाजारपेठेतील स्पर्धा, बदलती जीवनशैली आणि वाढत्या महागाईच्या काळातही त्यांनी हा पारंपरिक व्यवसाय टिकवून ठेवला आहे. या तीस वर्षांत अनेक चढ-उतार आले; मात्र त्यांनी मेहनतीची कास सोडली नाही. दिवाळीच्या बाजारपेठेत त्यांची उपस्थिती आता या व्यवसायाचा अविभाज्य भाग बनली आहे.
दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाला आम्ही लक्ष्मी अर्थात केरसुणीचे पूजन करतो. ही परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. गावोगावी महिला केरसुणी विक्रीसाठी बाजारपेठेत येतात. आम्हीही आज कामशेत बाजारपेठेतून खरेदीसाठी आलो आहोत.
- तान्हुबाई शिवराम बगाड, ग्राहक, कामेशत
दिवाळीत प्रत्येक घरात आनंद आणि उत्साहाचे वातावरण असते. मात्र, हा आनंद साजरा करण्यासाठी अनेक हात दिवसरात्र कष्ट करत असतात. या किरकोळ वस्तू विक्रेत्यांना याच कष्टातून दिवाळीचा आनंद मिळतो.
- विमल देवजी बगाड, ग्राहक, कामशेत
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