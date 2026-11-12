आम्हाला विश्वासात घेऊनच पाण्याबाबत निर्णय घ्या

टाकवे बुद्रुक, ता.१२ : ठोकळवाडी धरणातील पाण्यावर स्थानिक धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. प्रश्नांची सोडवणूक झाल्याशिवाय पाणी अन्यत्र वळविण्याचा निर्णय घेऊ नये. विश्वासात घेऊनच पाण्याबाबत निर्णय व्हावा तसेच मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन ठोकळवाडी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांकडून करण्यात आले.
ठोकळवाडी धरणातून पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करण्याच्या नियोजित प्रस्तावाला ठोकळवाडी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी कृती समितीच्या बैठकीत विरोध दर्शविला. घाटेवाडी येथे मावळ पंचायत समितीचे माजी सभापती शंकरराव सुपे आणि जिल्हा परिषद सदस्य अनंता पावशे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही बैठक झाली. बैठकीस शिवसेना जिल्हाप्रमुख राजेश खांडभोर, नारायणराव ठाकर, शांताराम बापू लष्करी, नामदेव शेलार, भरत जोरी, विठ्ठल वाडेकर आदी उपस्थित होते.
शेतीसाठी पाणी मिळावे म्हणून धरणग्रस्तांना आंदोलने करावी लागली. ज्या शेतकऱ्यांनी कवडीमोल भावाने आपल्या जमिनी दिल्या. त्यांनाच पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागणे ही वस्तुस्थिती बैठकीत मांडण्यात आली. कान्हे फाटा-वडेश्वर रस्त्यावरील खासगी कंपनीची मालकी काढून हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यासाठीही सरकार दरबारी अनेक वर्षे पाठपुरावा करावा लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. धरणग्रस्तांच्या शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न आणि विविध प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता झालेली नसताना ठोकळवाडी धरणातील पाणी पिंपरी चिंचवड शहराला देण्याचा प्रस्ताव अन्यायकारक असल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. यावेळी नव्याने ठोकळवाडी धरणग्रस्त शेतकरी कृती समितीची रचना करण्यात आली.
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