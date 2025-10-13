तळेगाव-शिक्रापूर मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी ६० कोटी
तळेगाव स्टेशन, ता. १३ : तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८ डी या ५४ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे रुंदीकरण, दुरुस्तीसाठी ६० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय निधीस महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सोमवारी (ता. १३) मंजुरी दिली.
तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर उन्नत महामार्गाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडून प्रगतिपथावर असली तरी नवीन रस्त्याचे काम होण्यास आणखी काही वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या या मार्गावर रोज होणारी वाहतूक कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठी रस्त्याचे रुंदीकरण, दुरुस्तीद्वारे मजबुतीकरण करण्याचा प्रस्ताव चार ऑगस्टला सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभागाने राज्य शासनाला पाठविला होता. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अंदाजित ५९.७५ कोटी खर्चाचे काम हाती घेण्यास मंजुरी देण्याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अवर सचिव अजित काटकर यांनी काढला. प्रशासकीय मान्यतेनंतर काही दिवसांपूर्वीच या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. आता निधी मंजूर झाल्यामुळे लवकरच काम सुरू होणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभागाचे उपअभियंता राहुल कदम यांनी सांगितले. रस्त्याच्या रुंदीकरणामुळे स्थानिक रहिवासी, एमआयडीसी कामगार आणि वाहनचालकांना दिलासा मिळण्याची आशा आहे.
