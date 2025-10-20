श्री शिव शंभू स्मारकाचे तळेगाव दाभाडेत अनावरण
तळेगाव स्टेशन, ता. २० ः तळेगावकरांनी पाहिलेले श्री शिव शंभू स्मारकाचे स्वप्न दीड दशकांनी साकार झाले. शहराच्या वैभवात भर घालणाऱ्या श्री शिवशंभू तीर्थ स्मारकातील छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या १४ फूट उंचीच्या समूहशिल्पाचे अनावरण सोमवारी (ता. २०) श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासाचे कोषाध्यक्ष श्री स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज यांच्या हस्ते झाले.
समूहशिल्पाच्या चौथऱ्यावर फुलांच्या तोरणांची सजावट आणि रोषणाई करण्यात आली होती. लोहगड विसापूर विकास मंचने लोहगडावरून आणलेल्या शिवज्योतीसह मानवंदना देण्यात आली. गोविंद देव गिरी महाराज यांच्या हस्ते मंत्रोपचारांच्या गजरात सात नद्यांच्या जलाने अभिषेक करण्यात आला. मंत्रपुष्पांजली अर्पण करून स्मारकाला वंदन करण्यात आले. गडकोटांवरून आणलेल्या मशाली, देशातील १०० ऐतिहासिक महादुर्गांवरून आणलेले जल आणि माती स्मारकाच्या भूमीत विलीन करण्यात आली.
यावेळी सारा परिसर ‘हर हर महादेव’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’, ‘छत्रपती संभाजी महाराज की जय’, ‘जय भवानी, जय शिवराय’ अशा घोषणांनी दुमदुमून गेला. स्मारकावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली. आमदार सुनील शेळके, माजी मंत्री संजय भेगडे, सत्येंद्रराजे दाभाडे, सत्यशीलराजे दाभाडे, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी विजयकुमार सरनाईक, श्री शिव शंभू स्मारक समितीचे अध्यक्ष संतोष भेगडे, माजी नगराध्यक्ष ॲड. रवींद्रनाथ दाभाडे, संतोष दाभाडे, संजय बाविसकर, विजय काळोखे, रवींद्र भेगडे, युवराज काकडे आदी यावेळी उपस्थित होते. श्रीकांत मेढी यांनी सूत्रसंचालन केले. सुरेश दाभाडे यांनी आभार मानले.
---
महाराज अंतःकरणात हवेत ः गोविंद देव गिरी
स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज म्हणाले, ‘‘छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यामुळेच मंदिरे वाचली आणि तेथे पूजा करता येते. त्यांच्या कार्यात संघर्षाची प्रेरणा आहे. भगवान श्रीराम ही हिंदू धर्माची पहिली आवृत्ती, तर छत्रपती शिवाजी महाराज दुसरी आवृत्ती आहेत. त्यांच्यातील विभूतीमहत्त्व, दैवी अंश सर्वांच्या अंत:करणात निर्माण होणे आवश्यक आहे. हे पुण्यात आणि बारा मावळात घडले पाहिजे. संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन वाटचाल करीत राहिल्यास आपली कर्तव्ये पार पाडता येतील. देशाला वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र वाचवला पाहिजे.’’
----
