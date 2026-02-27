पिंपरी-चिंचवड
इंद्रायणी नदीपात्रात उडी मारून तरुणीची आत्महत्या
तळेगाव स्टेशन, ता. २७ : तळेगाव-चाकण रस्त्यावरील इंदोरी येथील पुलावरून इंद्रायणी नदीत उडी मारून एका तरुणीने आत्महत्या केल्याची घटना बुधवारी सायंकाळी घडली. घटनेची माहिती मिळताच तळेगाव एमआयडीसी पोलिसांनी वन्यजीव रक्षक मावळ संस्थेच्या स्वयंसेवकांच्या मदतीने नदीपात्रात शोध घेऊन तासाभरात तरुणीला बाहेर काढले. बेशुद्धावस्थेतील तरुणीला तळेगाव जनरल हॉस्पिटल येथे उपचारार्थ दाखल केले असता प्राथमिक तपासणीनंतर डाॅक्टरांनी तिला मयत घोषित केले. दीपाली बाळासाहेब गायकवाड (वय २४, वतननगर, तळेगाव दाभाडे) असे मयत तरुणीचे नाव असून, याप्रकरणी तळेगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
