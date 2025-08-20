आधीच पाऊस, त्यात वीजही गायब
वडगाव मावळ, ता. २० : विद्युत रोहित्रात बिघाड झाल्याने वडगावमधील काही भागांचा वीज पुरवठा मंगळवारी दुपारपासून ठप्प झाला. तो बुधवारी सायंकाळपर्यंत सुरळीत झाला नव्हता. त्यामुळे आधीच पावसाने खोळंबा झालेल्या नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली.
शहराच्या मध्यवर्ती भागात विद्युत वाहिनीत बिघाड झाल्याने, तर ढोरे वाडा परिसरात रोहित्र जळाल्याने दुपारपासून वीज पुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे पाणीपुरवठ्यातही अडथळे आले. तसेच छोट्या-मोठ्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला. गृहिणींनाही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. वडगाव शहर हे तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असून येथे तालुक्यातील नागरिकांची कायम वर्दळ असते. प्रामुख्याने तहसीलसह सर्व शासकीय कार्यालये येथे आहेत. शाळा, महाविद्यालय, बाजारपेठेमुळे तालुक्यातून अनेक नागरिक कामांसाठी येथे येतात. पण, गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील वीज पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
महावितरणचे सहाय्यक अभियंता टी. एन. भंडारे म्हणाले, ‘‘वीज वाहिनी दुरुस्तीचे काम केले आहे. तर, नवीन रोहित्र बुधवारी सकाळी उपलब्ध झाले. सायंकाळपर्यंत दुरुस्ती पूर्ण करण्याचे प्रयत्न आहेत. अखंडीत वीज पुरवठ्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यात येत असून, परिस्थितीत लवकरच सुधारणा होईल.’’
