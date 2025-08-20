अध्यक्षपदी गुलाबराव म्हाळसकर यांची निवड
वडगाव मावळ, ता. २० : मावळ विचार मंच आयोजित सरस्वती व्याख्यानमालेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या अध्यक्षपदी माजी सभापती गुलाबराव म्हाळसकर यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली. मंचाच्या वतीने दरवर्षी नवरात्रीमध्ये सरस्वती व्याख्यानमालेचे आयोजन केले जाते. यंदा व्याख्यानमालेचे रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे.
मंचाचे संस्थापक भास्करराव म्हाळसकर, कार्याध्यक्ष डॉ. रवींद्र आचार्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या वर्षीची कार्यकारिणी निवडण्यात आली. या वर्षी २२ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान संपन्न होणाऱ्या व्याख्यानमालेच्या कार्यक्रमाची व्यापक संकल्पना विषद केली. वडगाव सोसायटीचे अध्यक्ष नारायण ढोरे, माजी सरपंच संभाजीराव म्हाळसकर, मंचाचे संचालक बाळासाहेब बोरावके, अरुण वाघमारे, भूषण मुथा, शंकरराव भोंडवे, दीपक भालेराव, कल्पेश भोंडवे, अतुल राऊत, आतिश ढोरे, कुलदीप ढोरे, अमोल ठोंबरे, सुयश म्हाळसकर, दीपक शास्त्री, हर्षदा दुबे, वैशाली ढोरे, भक्ती जाधव, श्रेया भंडारी, सुवर्णा गाडे, कांचन ढमाले, साक्षी जोगळेकर, स्वाती मोहिरे, सुषमा जैन आदी उपस्थित होते.
कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे :
अध्यक्ष- गुलाबराव म्हाळसकर, कार्याध्यक्ष- अजित देशपांडे, उपाध्यक्ष- ॲड. दामोदर भंडारी, कार्यक्रम प्रमुख- धनश्री भोंडवे, प्रिया राऊत, सचिव- गिरीश गुजराणी, खजिनदार- संतोष भालेराव, प्रसिद्धी प्रमुख- अतुल म्हाळसकर
