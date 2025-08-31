वडगाव नगरपंचायत पर्यावरपूरक गणेश मुर्ती विसर्जनासाठी सज्ज
वडगाव मावळ, ता. ३१ : नगरपंचायतीच्या वतीने शहरातील विविध भागात कृत्रिम विसर्जन हौद व निर्माल्य कलशाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षण व माझी वसुंधरा अभियान ६.० अंतर्गत नगरपंचायतीने पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे. त्याच अनुषंगाने विसर्जनाबाबतही विशेष तयारी केली आहे. नगरपंचायत कार्यालयाच्या ठिकाणी गणेश मूर्ती दान केंद्र उभारले असून केशवनगर, विजयनगर कॉलनी, श्री पोटोबा महाराज मंदिर तलावाजवळ, स्मशानभूमी पाठीमागे, माळीनगर, प्रभाग क्र. १६ आणि १७ या ठिकाणी विसर्जनासाठी कृत्रिम हौद तयार केले आहेत. नागरिकांनी विहिरी, नदी किंवा तलाव या ठिकाणी गणरायाचे विसर्जन न करता कृत्रिम हौदातच विसर्जन करावे अथवा मूर्ती दान करावी असे आवाहन नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी केले आहे.
