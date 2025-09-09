रब्बी हंगाम उत्पादनवाढीसाठी शेतकरी प्रात्यक्षिक कार्यक्रम
वडगाव मावळ, ता. ९ : रब्बी हंगाम २०२५-२६ मध्ये गहू, कडधान्य, पोषक तृणधान्य, ऊस, करडई, मोहरी व सूर्यफूल या पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकरी प्रात्यक्षिक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत या पीक प्रात्यक्षिकांचा तालुक्यातील शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मावळ तालुका कृषी अधिकारी मारुती साळे यांनी केले आहे.
पीक प्रात्यक्षिकांसाठी कोणत्याही शासकीय यंत्रणेकडे ३१ मार्च २०२४ पूर्वी नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी व कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था यांना लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी गटाने प्राधिकृत केलेल्या सदस्याने महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा २ सप्टेंबर २०२५ पासून उपलब्ध आहे. गटांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. महाडिबीटी पोर्टलवर अर्ज सादर करताना 9https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin या संकेतस्थळावर ‘बियाणे वितरण, प्रात्यक्षिक, फ्लेक्सी घटक, औषधे आणि खते’ या टाईल अंतर्गत शेतकरी गटांना अर्ज करता येतील. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार अर्ज करणाऱ्या व लाभ घेणाऱ्या गट सदस्यांचा फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी गटांनी विविध पिकांच्या पीक प्रात्यक्षिके या घटकासाठी अर्ज करावेत व लाभ घ्यावा असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी मारुती साळे यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही त्यांनी सांगितले.
