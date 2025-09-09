वडगावातील गोळीबार प्रकरणी चौघा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
वडगाव मावळ, ता.९ : केशवनगर भागात सोमवारी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास अगोदर झालेल्या भांडणाच्या कारणावरून एक जणावर गोळीबार केल्याप्रकरणी वडगाव पोलिसांनी चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्यांच्या शोधासाठी पोलिस पथके रवाना केली आहेत. दरम्यान, या गोळीबारात कोणीही जखमी झालेले नाही.
सौरभ रोहिदास वाघमारे (रा.कुरकुंडे, ता. खेड, जि.पुणे), अभिजीत राजाराम ओव्हाळ, रणजित बाळासाहेब ओव्हाळ(दोघेही रा. सांगवी, ता. मावळ) व प्रथमेश दिवे (रा.तळेगाव दाभाडे) अशी या प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. अक्षय एकनाथ मोहिते (वय २८, रा. पवारवस्ती, केशवनगर, वडगाव मावळ ) यांनी फिर्याद दिली आहे. वडगावचे पोलिस निरीक्षक कुमार कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अक्षय मोहिते यांचा चुलत भाऊ हा वडगाव येथील एका शाळेत दहावीमध्ये शिकतो. त्याने अभिजित व रणजित यांच्या भावकीतील मुलीला शाळेतून तिच्या घरी सोडले. त्यावरून आरोपींनी त्याला शाळेच्या बाहेरून मोटारीमध्ये घेऊन मारहाण केली. त्यावरुन फिर्यादी व आरोपी यांच्यात बाचाबाची झाली. त्यानंतर सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादी अक्षय हा त्याच्या मित्रांसह केशवनगर येथील एकवीरा चौकात बसलेले असताना चारही आरोपी तेथे दुचाकीवरुन आले. सौरभ याने शिवीगाळ करून लगेच पिस्तुल बाहेर काढून ते अक्षयच्या दिशेने झाडले. परंतु त्यामधून गोळी निघाली नाही. अक्षय व त्याचे मित्र तिथून पळून जात असतानाच आरोपीने पुन्हा एकदा गोळी झाडली. परंतु अक्षयला गोळी लागली नाही. तो जवळच असलेल्या सोसायटीत जाऊन लपून बसला. त्यानंतर सर्व आरोपी तिथून दुचाकीवरुन पळून गेले.