‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज’साठी आज कार्यशाळा ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज’साठी आज कार्यशाळा

वडगाव मावळ, ता. ११ : मावळ तालुक्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियाना’ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, या अभियानाची संकल्पना, उद्दिष्टे, भूमिका व जबाबदाऱ्या याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी शुक्रवारी (ता. १२) कान्हे येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती मावळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान व सहाय्यक गटविकास अधिकारी सेवक थोरात यांनी दिली.
कान्हे येथील साईधाम ट्रस्ट येथे शुक्रवारी सकाळी साडेनऊ वाजता ही कार्यशाळा होणार असून, खासदार श्रीरंग बारणे व आमदार सुनील शेळके यांच्यासह सर्व अधिकारी वर्ग उपस्थित राहणार आहे. या कार्यशाळेत तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, जनप्रतिनिधी व स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी यांना अभियानाचे उद्दिष्ट, अंमलबजावणी प्रक्रिया, निधी नियोजन तसेच लोकसहभागाचे महत्त्व याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी हे अभियान उपयुक्त ठरणार असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांचा सहभाग वाढावा यासाठी ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरेल असा विश्वास गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान यांनी व्यक्त केला आहे.
अभियानाची उद्दिष्टे
- गावांचा सर्वांगीण विकास (पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणांची सुधारणा)
- महिला व युवक सक्षमीकरण (स्वयंरोजगार, बचतगट, कौशल्यविकास प्रशिक्षण)
- शिक्षण व आरोग्य सुधारणा (शाळा, अंगणवाड्या, आरोग्य केंद्रांची उभारणी व दुरुस्ती)
- स्थानिक अर्थवृद्धी (ग्रामविकास निधीचा योग्य वापर, रोजगार निर्मिती, शेतीपूरक व्यवसाय)
- स्वच्छता व पर्यावरण (घनकचरा व्यवस्थापन, हरित उपक्रम, स्वच्छ पाणी व स्वच्छ गाव)
- लोकसहभागातून शाश्वत विकास (ग्रामपंचायतींची कार्यक्षमता व पारदर्शकता वाढवणे, नागरिकांचा सहभाग)
