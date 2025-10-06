बिबट्याचा कुत्र्यावर वडगावमध्ये हल्ला
वडगाव मावळ, ता.६ : येथील सांगवी रस्त्यालगतच्या (खोपटा ओढा) शेताजवळ सोमवारी (ता.६) पहाटे बिबट्याने एका पाळीव कुत्र्यावर हल्ला करून त्याला ओढून नेले. या घटनेमुळे परिसरात घबराटीचे वातावरण पसरले आहे.
शेतकरी दिनेश पगडे यांच्या शेताजवळील रहिवासी प्रताप धोंगडे यांनी सांगितले की, सोमवारी पहाटे पावणे चार वाजण्याच्या सुमारास कुत्र्याच्या विव्हळण्याचा आवाज आला. त्यामुळे जाग आली. गॅलरीच्या सुरक्षा दरवाजातून पाहिले असता बिबट्या कुत्र्याला घेऊन जात असल्याचे निदर्शनास आले. धोंगडे यांनी सकाळी शेतकरी दिनेश पगडे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य सोमनाथ धोंगडे तसेच वन विभागाला या घटनेची माहिती दिली. वडगावचे वनपाल मल्लिनाथ हिरेमठ यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. त्यांना तिथे बिबट्याच्या पायाचे ठसे, कुत्र्याचे काही अवशेष आढळून आले. त्यामुळे बिबट्याने कुत्र्यावर हल्ला केल्याच्या घटनेला त्यांनी दुजोरा दिला. शेतकऱ्यांनी घराच्या परिसरात पावसामुळे वाढलेले गवत काढून स्वच्छता करावी. घराच्या परिसरात पुरेसा प्रकाश ठेवावा. रात्री घराबाहेर पडू नये, अशा खबरदारी बाळगण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. गेल्या १५ दिवसांपूर्वी जवळच्या वारंगवाडी परिसरात काही जणांना बिबट्याचे दर्शन झाले होते.
