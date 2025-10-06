नगराध्यक्ष पद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी
वडगाव मावळ, ता.६ : आगामी निवडणुकीसाठी वडगाव नगरपंचायतीचे नगराध्यक्षपद पूर्वीप्रमाणेच सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित राहिला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून तयारीत असलेल्या इच्छुकांनी आनंदोत्सव साजरा केला.
वडगाव नगर पंचायतीची पंचवार्षिक मुदत संपून दोन वर्षे उलटली आहेत. नगराध्यक्ष पदासाठी या पूर्वी काढलेल्या सोडतीत हे पद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले होते. तेव्हापासून शहरातील इच्छुक महिलांनी विविध उपक्रम राबवून निवडणूक लढविण्याची जोरदार तयारी केली होती. त्यात प्रामुख्याने तीन-चार महिला आघाडीवर राहिल्या आहेत. त्यात न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नगराध्यक्षपदाची सोडत पुन्हा काढण्याची घोषणा झाल्यानंतर या इच्छुक महिलांची धाकधूक वाढली होती; तर इतर प्रवर्गातील इच्छुकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या होत्या. सोमवारी मंत्रालयात नगर परिषदा व नगरपंचायत नगराध्यक्ष पदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यात वडगाव नगरपंचायतीचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित राहिले.
प्रभाग आरक्षण सोडत उद्या
वडगाव नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागातील अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), नागरिकांचा मागासप्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्याकरिता बुधवारी (ता.८) आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याची माहिती वडगाव नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक डॉ. प्रवीण निकम यांनी दिली. वडगाव नगरपंचायत सभागृहात बुधवारी सकाळी ११ वाजता ही सोडत काढण्यात येईल. गुरुवारी (ता.९) त्याची प्रसिद्धी करण्यात येईल. नऊ ते १४ ऑक्टोबरदरम्यान त्यावर हरकती व सूचना सादर करता येतील, अशी माहिती डॉ. निकम यांनी दिली.
