कर्णदोष विद्यार्थ्यांना श्रवण यंत्रे वाटप
वडगाव मावळ, ता. ७ : पुणे जिल्हा परिषद, स्वरूप चॅरिटेबल ट्रस्ट पुणे, मावळ पंचायत समिती समावेशित शिक्षण विभागाच्या वतीने मावळ तालुक्यातील सात कर्णदोष प्रवर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना श्रवण यंत्रे वाटप करण्यात आली. मावळ पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी शिल्पा रोडगे, विस्ताराधिकारी सुदाम वाळुंज, संदीप काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेत हे श्रवण यंत्रे वाटप शिबिर घेण्यात आले. शिबिरात नऊ कर्णदोष प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी (ऑडिओमेट्री) करून सात विद्यार्थ्यांना श्रवण यंत्रे देण्यात आली. शिबिरासाठी स्वरूप चॅरिटेबल ट्रस्टचे पथक व ऍटॉस संस्था पुणे यांचे सहकार्य लाभले. समावेशित शिक्षण केंद्रस्तरीय विशेष शिक्षक शीतल शिशुपाल, सुमित्रा कचरे, साधना काळे, शकीला शेख, स्मिता जगताप, लता वनवे, गणेश दबडे, नवनाथ दर्शले, वैशाली गायकवाड, मनीषा तनपुरे, वंदना बेलसरे यांनी पालकांना मार्गदर्शन केले.
