टाटा पॉवर कंपनीकडून दवाखान्यासाठी जागा उपलब्ध
वडगाव मावळ, ता. ११ : अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर टाटा पॉवर कंपनीकडून वीस गुंठे जागा उपलब्ध झाल्यामुळे वडेश्वर येथे आंदर मावळच्या दुर्गम पश्चिम भागासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, पशुवैद्यकीय दवाखाना व तलाठी कार्यालय बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
टाटा पॉवर कंपनी व पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये शुक्रवारी संबंधित जागेच्या कागदपत्रांची नोंदणी प्रक्रिया (रजिस्ट्रेशन) पूर्ण झाली व ही जागा टाटा पॉवर कंपनीकडून वडेश्वर ग्रामपंचायतीकडे वर्ग झाली. शुक्रवारी टाटा पॉवर कंपनीच्या कार्यालयात खासदार श्रीरंग बारणे, टाटा पॉवर कंपनीचे अधिकारी मनोहर म्हात्रे, राजेंद्र गावडे, मावळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख राजेश खांडभोर, सरपंच छायाताई हेमाडे, ग्रामसेवक सचिन कासार, उपसरपंच वासुदेव लष्करी, सदस्या मनीषाताई दरेकर, वासुदेव तनपुरे, आरोग्य व पशू संवर्धन विभागाचे अधिकारी आदींच्या उपस्थितीत जागेच्या कागदपत्रांचे हस्तांतर करण्यात आले.
टाटा पॉवर कंपनीने दिलेल्या या जागेवर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आरोग्य उपकेंद्र, पशू वैद्यकीय दवाखाना व तलाठी कार्यालय बांधण्यात येणार आहे. त्याचा लाभ आंदर मावळच्या दुर्गम अशा पश्चिम पट्ट्यातील खांडी सावळा, निळशी, कुसूर, बेंदेवाडी, डाहुली, कांब्रे, (अ. मा.), बोरवली, वहाणगाव, कुसवली, नागाथली, वडेश्वर, माऊ आदी गावातील ग्रामस्थांना होणार आहे. गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान यांनी सांगितले की, खासदार बारणे यांच्या विशेष प्रयत्नातून टाटा पॉवर कंपनीने शासकीय इमारतीसाठी २० गुंठे जागा दिली असून, लवकरच सुनियोजित प्रकल्प आराखडा तयार केला जाईल. उर्वरित जागेवर शासकीय योजना अथवा सीएसआर फंडातून आंदर मावळच्या जनतेसाठी महिला सक्षमीकरण केंद्र व युवकांसाठी रोजगार केंद्र उभारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी जागा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल टाटा पॉवर कंपनीचे त्यांनी विशेष आभार मानले.
