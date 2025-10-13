वडगावची प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध
वडगाव मावळ, ता.१३ : वडगाव नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून या यादीबाबत काही सूचना व हरकती असल्यास नागरिकांनी त्या १७ ऑक्टोबरपर्यंत दाखल कराव्यात, असे आवाहन वडगाव नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी केले आहे.
कोणालाही एक गठ्ठा पद्धतीने किंवा एकत्रित यादीच्या स्वरुपात हरकती दाखल करता येणार नाही. असे अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत, असेही डॉ. निकम यांनी स्पष्ट केले. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार मतदार यादीचा सुधारित कार्यक्रम पुढील प्रमाणे - प्रारूप मतदार यादीवर हरकती व सूचना दाखल करण्याचा कालावधी : १७ ऑक्टोबरपर्यंत, अंतिम प्रभागनिहाय मतदार याद्या अधिप्रमाणित करून प्रसिद्ध करणे: ३१ ऑक्टोबर, मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध करणे आणि मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्या प्रसिद्ध करणे : ७ नोव्हेंबर.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.