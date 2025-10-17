आंबा पिकासाठी ‘आंबिया बहार’ वीमा योजना
वडगाव मावळ, ता. १७ : ‘‘मावळ तालुक्यात आंबा पिकासाठी पुनर्रचित हवामानावर आधारित आंबिया बहार ही फळपिक विमा योजना २०२५ राबविण्यात येत असून, मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,’’ असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी मारुती साळे यांनी केले आहे.
आंबिया बहार योजनेबाबत माहिती देताना तालुका कृषी अधिकारी मारुती साळे यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे तरीच नुकसानीच्या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य बाधित राखणे, या उद्देशाने पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमायोजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मावळ तालुक्यात आंबिया बहार २०२५ अंतर्गत आंबा फळ पिकासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक आहे.
आंबीया बहारातील फळपिकांच्या विमा नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in वर नोंदणी करावी. मावळ तालुका समन्वयक म्हणून प्रवीण चव्हाण (८७८८७४५२४५) यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
घोषणापत्र सादरीकरणाबाबत मुख्य मुद्दे
- योजनेत सहभागी न होण्याची इच्छा असल्यास, शेतकऱ्यांनी योजनेच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवसांपूर्वी घोषणापत्र बँकेला द्यावे
- हे घोषणापत्र वेळेत दिल्यास बँक विमा हप्ता कपात करणार नाही
- योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या अधिसूचित फळपिकांकरिता विहित नमुन्यातील घोषणापत्र संबंधित बँकेत सादर करणे आवश्यक आहे
- ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांनी निर्धारित मुदतीत सहभागी न होण्याबाबत बँकांना कळवले नाही, त्यांना योजनेत सहभागी मानले जाईल.
फळपीक विमा योजनेबाबत मुद्दे
- अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिके घेणारे शेतकरी या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र
- भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी त्यांचा नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक
- या योजनेत सहभागासाठी प्रती शेतकरी किमान उत्पादनक्षम क्षेत्र २० गुंठे ठेवण्यात आले आहे
- जास्तीत जास्त क्षेत्र मर्यादा चार (४) हेक्टर इतकी निश्चित करण्यात आली आहे
- केवळ उत्पादनक्षम (फळ देणाऱ्या) फळबागांनाच या योजनेचे विमा संरक्षण लागू राहील
- पुणे जिल्ह्यासाठी ‘बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी’ ही संस्था योजना अमलात आणत आहे
- या योजनेत सहभागी होण्यासाठीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर निश्चित करण्यात आली आहे
आंबा फळपीक विमा योजनेबाबत मुद्दे
- आंबा पिकासाठी विमा संरक्षण खालील नैसर्गिक आपत्तीसाठी उपलब्ध आहेत त्यामध्ये अवेळी पाऊस, कमी किंवा जास्त तापमान, वेगाचा वारा.
- आपत्कालीन धोक्यांसाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टरी १,४०,००० (एक लाख चाळीस हजार रुपये) आहे
- शेतकऱ्यांना १५,४०० विमा हप्ता भरावा लागेल
- गारपिटीसाठी स्वतंत्र विमा संरक्षण उपलब्ध
- गारपिटीच्या जोखमीसाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टरी ४६,००० रुपये
- शेतकऱ्यांना ९,३३३ एवढा विमा हप्ता भरावा लागेल
योजनेत सहभाग घेण्यासाठी आवश्यक बाबी
- ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, जमीन धारणा उतारा, जिओ टॅग फोटो, ई पीक पाहणी असणे १०० टक्के बंधनकारक
शेतकऱ्यांनी अधिसूचित फळपिकांच्या हवामान धोक्यांची माहिती करून घेऊन विहित मुदतीमध्ये नजीकच्या ई-सेवा केंद्र, बँक, वित्तीय संस्था यांच्याशी संपर्क साधून सहभाग नोंदवावा. अधिक माहितीसाठी संबंधित सहाय्यक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
- मारुती साळे, मावळ तालुका कृषी अधिकारी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.