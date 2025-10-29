‘दुबार नावे असणाऱ्यांनी मतदानाबाबत अर्ज करावेत’
वडगाव मावळ, ता. २९ : वडगाव नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीमध्ये दुबार नावे असलेल्या मतदारांनी कोणत्या प्रभागात मतदान करणार आहे. याबाबत लेखी अर्ज करावेत, असे आवाहन मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी केले आहे.
मुख्याधिकारी डॉ. निकम यांनी सांगितले की, नगरपंचायत प्रशासनाने आठ ऑक्टोबरला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली होती. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार व प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने तसेच निवडणूक आयोगाकडील प्राप्त संभाव्य यादी अन्वये प्राथमिक चौकशी करण्यात आलेली आहे. यामध्ये काही नावे एकापेक्षा अधिक वेळा आली असल्याचे आढळून आले आहे. संबंधित दुबार असलेल्या नावांची यादी वडगाव नगरपंचायत सूचनाफलकावर तसेच https:///mahaulb. in या संकेतस्थळावर २९ पासून उपलब्ध आहे. या यादीत नाव असलेल्या नागरिकांनी त्यांना कोणत्या प्रभागात मतदान करावयाचे आहे याबाबत लेखी अर्ज रहिवास पुराव्यासह ३० ऑक्टोबर रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंत वडगाव नगरपंचायत कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
