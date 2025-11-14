वडगावमध्ये पाचव्या दिवशीही एकही अर्ज नाही
वडगाव मावळ, ता. १४ : वडगाव नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी पाचव्या दिवशीही एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही.
नगरपंचायतीची निवडणूक येत्या दोन डिसेंबर रोजी होणार असून त्यासाठी उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास सोमवारपासून (ता. १०) सुरुवात झाली. मात्र, गेल्या पाच दिवसांत नगराध्यक्ष तसेच नगरसेवक पदासाठी एकही अर्ज दाखल झाला नाही. १७ डिसेंबर ही अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यात रविवारी साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी मनीषा तेलभाते व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी दिली.
दरम्यान, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना मतदार ओळखचिठ्ठी (वोटर स्लिप) वितरित करण्यासाठी २० मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या सर्वांची बैठक शुक्रवारी नगरपंचायत कार्यालयात घेण्यात आली.
