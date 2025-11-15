सहा उमेदवारांचे अर्ज वडगावमध्ये दाखल
वडगाव मावळ, ता. १५ : वडगाव नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी अखेर सहाव्या दिवशी शनिवारी पाच उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. पहिल्या पाच दिवसांत एकही अर्ज दाखल झाला नव्हता.
निवडणूक निर्णय अधिकारी मनीषा तेलभाते व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नगराध्यक्षपदासाठी एक आणि नगरसेवक पदासाठी चार असे एकूण पाच अर्ज दाखल झाले. सोमवारी (ता. १७) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. रविवारीही (ता. १६) अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत.
आधी जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार रविवारी सुटीच्या दिवशी अर्ज स्वीकारले जाणार नव्हते, मात्र शेवटच्या दिवशी ऑनलाइन अर्ज दाखल करताना संगणकप्रणालीवर भार येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक सुटीच्या दिवशीही सकाळी ११ ते दुपारी तीन या वेळेत ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींनी आवश्यक कागदपत्रांसह नामनिर्देशनपत्रे दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. ही निवडणूक येत्या दोन डिसेंबर रोजी होणार आहे.
