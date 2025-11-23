राष्ट्रवादी कॉंग्रस उमेदवारांच्या प्रचाराला वडगावात प्रारंभ
वडगाव मावळ, ता. २३ : वडगाव नगरपंचायत निवडणुकीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा प्रारंभ रविवारी आमदार सुनील शेळके यांच्या हस्ते झाला.
ग्रामदैवत श्री. पोटोबा महाराज मंदिरामध्ये आमदार शेळके यांनी नारळ फोडून प्रचाराचा प्रारंभ केला. माजी सभापती विठ्ठलराव शिंदे, पक्षाचे निवडणूक प्रभारी गणेश ढोरे, माजी सरपंच बाळासाहेब ढोरे, मंगेश ढोरे, माजी नगराध्यक्ष मयूर ढोरे, सुनील चव्हाण, साहेबराव कारके आदी उपस्थित होते.
शेळके म्हणाले, ‘‘शहरात सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची कामे केली असून ,त्यात नव्याने सुरू असलेल्या चाळीस कोटींच्या पाणी योजनेचा समावेश आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवत असून येथील सुज्ञ जनता निश्चितच विकासाला साथ देईल. पक्षाचे सर्व उमेदवार निवडून दिल्यास शहराला विकासाच्या उंचीवर नेऊ.’’ माजी नगराध्यक्ष मयूर ढोरे यांनी आभार मानले. तत्पूर्वी ढोल लेझीम पथकासह रॅली काढण्यात आली.
