‘फार्मर कप’ प्रशिक्षणाला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद
वडगाव मावळ, ता. ७ : महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) व पानी फाउंडेशन यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘फार्मर कप’ एकदिवसीय प्रशिक्षणाला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाला.
तळेगाव दाभाडे येथील राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्थेमध्ये हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. या संस्थेचे संचालक मिलिंद आकरे, तालुका कृषि अधिकारी मारुती साळे, मावळ पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी संताजी जाधव, पाणी फाउंडेशनचे उपविभागीय समन्वयक प्रतीक गुरव, मानसी बर्गे, प्रशिक्षक कोमल देशमुख आदी उपस्थित होते. तालुक्यातील मंडळ कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांसह तालुक्यातील सुमारे सव्वाशे शेतकरी यात सहभागी होते.
फाउंडेशनचे प्रतीक गुरव व मानसी बर्गे यांनी स्पर्धेविषयी माहिती दिली. पानी फाउंडेशनचा प्रवास, एकीचे बळ, शेतकरी निवड, फार्मर कप शेतकरी गट आदीबाबत मार्गदर्शन केले.
‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक सूरज मडके व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संजय काचोळे यांनी मार्गदर्शन केले. तालुका कृषि अधिकारी मारुती साळे यांनी प्रास्ताविक केले. आत्माचे तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक राहुल घोगरे यांनी सूत्रसंचालन केले. सहाय्यक कृषि अधिकारी शीतल गिरी,अभिषेक महानोर,विवेक एकलंबे आदींनी संयोजन केले.
