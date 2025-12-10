साडेपाच लाखांचे दागिने तोतया पोलिसांकडून लंपास

वडगाव मावळ, ता. १० : कान्हे गावच्या हद्दीत दोन तोतया पोलिसांनी एका महिलेच्या अंगावरील आठ तोळे सोन्याचे पाच लाख ६० हजार रुपये किमतीचे दागिने लंपास केले. बुधवारी दुपारी पावणे दोन वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला.
याप्रकरणी शामल महेंद्र कर्नावट (रा.आदर्श कॉलनी, अहिल्यानगर) यांनी वडगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. शामल व त्यांचा भाऊ वडगावहून दुचाकीवरून लोणावळ्याला जात होते. कान्हे फाट्याजवळ रस्त्याच्या कडेला तोंडाला मास्क लावून थांबलेल्या दोन जणांनी त्यांची दुचाकी अडवली. ‘या मार्गावर सकाळपासून सोनसाखळी ओढण्याचे दोन-तीन प्रकार घडले आहेत. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार आम्ही तपासणी करीत आहोत. तुम्ही अंगावरचे सोने काढून दाखवा. आम्हाला यादी करायची आहे,’ अशी बतावणी त्यांनी केली. त्यांनी दोन तोळ्यांची सोन्याची माळ, चार तोळे सोन्याच्या बांगड्या काढून एका कागदात गुंडाळून ठेवण्यास फिर्यादींना सांगितले. त्यानंतर हातचलाखी करून त्यांनी त्यातील दागिने काढून कागदात पिवळ्या रंगाचे बेंटेक्सचे हातकडे गुंडाळून ठेवले. तो कागद आरोपींनी हातात देताच संशय आल्याने फिर्यादींनी उघडून पाहिले. त्यात दागिने नसल्याचे त्यांच्या लक्षात येईपर्यंत दोघे त्यांच्याकडील दुचाकीवरून भरधाव वेगाने निघून गेले. याप्रकरणी पोलिस निरीक्षक अभिजित देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार कैलास कदम तपास करीत आहेत.
