पुणे विमानतळावर बचत गटांसाठी विक्री दालन
वडगाव मावळ, ता. २० : पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उमेद अभियानांतर्गत पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ‘उमेद सावित्री दालन’ हे विक्री स्टॉल सुरू करण्यात आले असून, ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांना थेट देश-विदेशातील प्रवाशांपर्यंत आपल्या उत्पादनांची विक्री करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. मावळ तालुक्यातील बचत गटातील जास्तीत जास्त महिलांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान यांनी केले आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उमेद अभियानांतर्गत स्वयंसहाय्यता समूहातील महिलांना आत्मनिर्भर बनविण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. या उपक्रमाअंतर्गत उमेद प्रेरित महिला स्वयंसहाय्यता समूहांनी तयार केलेले खाद्यपदार्थ, हस्तकला वस्तू, गृहोपयोगी साहित्य आदींची विक्री पुणे विमानतळावरील स्टॉलवर करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, महिलांना केवळ उत्पादने विकण्याचीच नव्हे तर विक्री प्रतिनिधी म्हणून कार्य करण्याची संधीही देण्यात येत आहे. उमेदच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू यांच्या नेतृत्वाखाली ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना उच्चस्तरीय आणि प्रतिष्ठित विक्री व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. या उपक्रमामुळे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळणार असून, त्यांच्या उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठ मिळण्यास मदत होणार आहे. उमेद अभियानांतर्गत मावळ तालुक्यातील बचत गटातील महिलांसाठीही हा स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात आला असून, जास्तीत जास्त महिलांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान यांनी केले आहे. काही अडचणी अथवा मार्गदर्शनासाठी मावळ पंचायत समितीमधील तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्षात संपर्क साधावा. या संधीसाठी इच्छुक महिलांनी नोंदणी लिंकवर आपली माहिती नोंदवावी, असे आवाहन केले आहे.
‘‘पुणे विमानतळावर ग्रामीण महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेले विक्रीचे नवे ‘उमेद सावित्री दालन’ म्हणजे ग्रामीण महिलांच्या आत्मनिर्भरतेकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या उपक्रमामुळे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला अधिक चालना मिळणार आहे.
- कुलदीप प्रधान, गटविकास अधिकारी, मावळ पंचायत समिती
