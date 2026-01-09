ग्राहक पंचायतीचे राज्यपालांना साकडे
वडगाव मावळ, ता. ९ : महाराष्ट्र मालकी हक्क हस्तांतरण अधिनियम, १९६३ (मोफा) मधील प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी न देता ते पुनर्विचारासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाकडे परत पाठवावे, अशी मागणी राज्य ग्राहक पंचायतीचे सचिव अरुण वाघमारे यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे केली आहे.
वाघमारे यांनी संघटनेच्या वतीने राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र मालकी हक्क हस्तांतरण अधिनियम, १९६३ (मोफा) मध्ये प्रस्तावित केलेली दुरुस्ती ही मूळ कायद्याच्या उद्देशालाच बाधा आणणारी असून, घर खरेदीदारांच्या संरक्षणासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या कायदेशीर यंत्रणेला कमकुवत करणारी आहे. मोफा हा अधिनियम मूळतः बिल्डर-प्रमोटर यांच्या मनमानी व शोषणात्मक कृत्यांपासून घर खरेदीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी करण्यात आलेला आहे. कोणतीही कायद्यातील दुरुस्ती ही सार्वजनिक हित, पारदर्शकता व नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण या कसोटीवर उतरली पाहिजे. प्रस्तुत दुरुस्ती ही त्या कसोटीवर पूर्णतः अपयशी ठरत आहे. ही बाब केवळ कायद्याच्या तांत्रिक बाबीपुरती मर्यादित नसून, ती घटनात्मक नैतिकता, सामाजिक न्याय व नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी थेट निगडित आहे. म्हणूनच या दुरुस्तीमुळे घर खरेदीदारांचे कायदेशीर व मूलभूत अधिकार अबाधित राहतील, याची दक्षता घेणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे आपल्याकडील विशेष अधिकारांचा वापर करून सदर मोफा दुरुस्ती विधेयकास मंजुरी न देता ते पुनर्विचारार्थ महाराष्ट्र विधिमंडळाकडे परत पाठवावे.
