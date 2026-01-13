वडगावात शुक्रवारी विजय दिन सोहळ्याचे आयोजन

वडगाव मावळ, ता.१३ : महाराष्ट्र गिरिभ्रमण संस्था व गडभटकंती दुर्गसंवर्धन संस्थेच्या वतीने शुक्रवारी (ता.१६) विजयदिन सोहळ्यानिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. रवींद्र यादव यांनी दिली.
श्रीमंत सरदार महादजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठी सैन्याने १६ जानेवारी १७७९ मध्ये येथे इंग्रजी सैन्यावर निर्णायक विजय मिळवला होता. या विजयाच्या स्मृती जागविण्याच्या उद्देशाने मागील २२ वर्षांपासून विजय दिन सोहळा साजरा केला जातो. या प्रसंगी सकाळी दहा वाजता तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष संतोष दाभाडे यांच्या हस्ते विविध किल्ल्यावरील जल कुंभामधून आणलेल्या पाण्याने महादजी शिंदे यांच्या पुतळ्याला अभिषेक, सायंकाळी सात वाजता व्याख्याते सचिन ढोबळे यांचे शिवशंभू चरित्र या विषयावर व्याख्यान होईल. अध्यक्षस्थानी वडगावच्या नगराध्यक्षा अबोली ढोरे असतील. तहसीलदार विक्रम देशमुख, पोलिस निरीक्षक अभिजित देशमुख, ज्येष्ठ इतिहास तज्ञ पांडुरंग बलकवडे, मयूर ढोरे, मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम, गुलाबराव म्हाळसकर, उपनगराध्यक्ष सुनील ढोरे, मोडी लिपी अभ्यासक अशोक सरपाटील, सह्याद्री प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सचिन शेडगे आदी उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी खेलो इंडिया वेटलिफ्टिंग स्पर्धेतील ब्राँझ पदक विजेती खेळाडू ऋचिका ढोरे हिला ‘महादजी शिंदे क्रीडा पुरस्कार’ तर सफर ३६१ किल्ल्यांची सामाजिक प्रतिष्ठानला ‘महादजी शिंदे दुर्गवीर पुरस्कार देऊन’ गौरविण्यात येणार आहे. त्यानंतर सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या हस्ते दीपोत्सवाने सोहळ्याची सांगता होईल. सर्व इतिहास प्रेमींनी सोहळ्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन यादव यांनी केले आहे.
